2024 Yaşar Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 206050874 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 206050874 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 279,25225
Yaşar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.155.109
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206050874
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 279,25225
Başarı Sıralaması: 1.155.109
Kontenjan 2022 – 2023 : 33+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,57867
Başarı Sıralaması: 1.131.031
Kontenjan 2022: 30+0
Yerleşen 2022: Doldu-30
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.41075
Başarı Sıralaması: 1238482
Kontenjan 2021: 30+0
Yerleşen 2021: Doldu-30