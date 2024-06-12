2024 Yaşar Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206090378

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yaşar Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206090378

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 206090378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 36+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 304,67450

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 310.502

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090378   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,67450

Başarı Sıralaması: 310.502

Kontenjan 2023 – 2024 : 36+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,58731

Başarı Sıralaması:  314.254

Kontenjan 2022:  32+0

Yerleşen 2022: 32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 220,63961

Başarı Sıralaması :  383.961

Kontenjan 2021 :  31+0

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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