2024 Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109950266 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109950266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Armutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,56427

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.854.686

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950266

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,56427

Başarı Sıralaması: 1.854.686

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,54421

Başarı Sıralaması: 2.049.044

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1609994

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-12