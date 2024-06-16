2024 Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109970312 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109970312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.

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Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 260,23195

Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.443.549

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970312

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,23195

Başarı Sıralaması: 1.443.549

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,48320

Başarı Sıralaması: 1.467.957

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.99267

Başarı Sıralaması: 1392018

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26