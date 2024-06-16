2024 Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109970312 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109970312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-26 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 260,23195
Yalova Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.443.549
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109970312
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,23195
Başarı Sıralaması: 1.443.549
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,48320
Başarı Sıralaması: 1.467.957
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203.99267
Başarı Sıralaması: 1392018
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Doldu-26