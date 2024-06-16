2024 Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 109950424 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 109950424 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Çınarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 251,97396
Yalova Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.580.824
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109950424
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 251,97396
Başarı Sıralaması: 1.580.824
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,84807
Başarı Sıralaması: 1.497.265
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194.7416
Başarı Sıralaması: 1529183
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67