2024 Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 109970289 Ücretsiz

109970289 | Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 109970289 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 109970289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Medya ve İletişim   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim   Bölümü   Çınarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 264,44604

Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.376.475

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970289

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Medya ve İletişim

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,44604

Başarı Sıralaması: 1.376.475

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,06052

Başarı Sıralaması:  1.322.091

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.01368

Başarı Sıralaması:  1286346

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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