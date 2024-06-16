2024 Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Taban Puanları ( Önlisans ) 109970289 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 109970289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Medya ve İletişim Bölümü Çınarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Medya ve İletişim Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 264,44604
Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.376.475
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109970289
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Medya ve İletişim
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 264,44604
Başarı Sıralaması: 1.376.475
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,06052
Başarı Sıralaması: 1.322.091
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211.01368
Başarı Sıralaması: 1286346
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52