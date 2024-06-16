2024 Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109970293 İÖ-Ücretli

109970293 | Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109970293 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109970293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü   Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 255,68117

Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.518.231

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970293

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Marina ve Yat İşletmeciliği

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,68117

Başarı Sıralaması: 1.518.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,40606

Başarı Sıralaması:  1.505.357

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189.55308

Başarı Sıralaması:  1585406

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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