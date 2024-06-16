2024 Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109970292 Ücretsiz

109970292 | Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109970292 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109970292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü   Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 268,36888

Yalova Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.675

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970292

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Marina ve Yat İşletmeciliği

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,36888

Başarı Sıralaması: 1.315.675

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,51545

Başarı Sıralaması:  1.190.418

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.38121

Başarı Sıralaması:  1252993

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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