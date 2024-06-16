2024 Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109950336 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109950336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Termal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 334,23501
Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 540.251
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109950336
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 334,23501
Başarı Sıralaması: 540.251
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,78903
Başarı Sıralaması: 505.887
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290.30559
Başarı Sıralaması: 419596
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72