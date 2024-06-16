2024 Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109950336 Ücretsiz

109950336 | Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 109950336 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 109950336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Termal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 334,23501

Yalova Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 540.251

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950336

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 334,23501

Başarı Sıralaması: 540.251

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,78903

Başarı Sıralaması:  505.887

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.30559

Başarı Sıralaması:  419596

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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