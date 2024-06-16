2024 Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 109970302 Ücretsiz

109970302 | Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 109970302 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 109970302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Gemi İnşaatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı   Bölümü   Altınova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 305,56703

Yalova Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 817.804

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970302

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 305,56703

Başarı Sıralaması: 817.804

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,22410

Başarı Sıralaması:  798.21

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239.65949

Başarı Sıralaması:  915652

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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