2024 Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 109950309 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 109950309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Termal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 314,30816
Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 723.3
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109950309
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 314,30816
Başarı Sıralaması: 723.3
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,83039
Başarı Sıralaması: 670.882
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266.88558
Başarı Sıralaması: 610149
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77