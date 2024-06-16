2024 Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 109950309 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 109950309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Termal Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 314,30816

Yalova Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 723.3

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950309

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,30816

Başarı Sıralaması: 723.3

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,83039

Başarı Sıralaması: 670.882

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.88558

Başarı Sıralaması: 610149

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77