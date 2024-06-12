2024 Yakın Doğu Üniversitesi VeterinerlikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300511204

Yakın Doğu Üniversitesi VeterinerlikBölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi VeterinerlikBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300511204

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü tercih kod numarası 300511204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik    Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik    Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban Puanı: 297,49860

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 55

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Başarı Sıralaması: 337.231

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300511204   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,49860

Başarı Sıralaması: 337.231

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 55

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,40505

Başarı Sıralaması:  318.196

Kontenjan 2022:  55+0

Yerleşen 2022: 55

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,66588

Başarı Sıralaması :  266.144

Kontenjan 2021 :  60+0

Yerleşen 2021 : 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,65686

Başarı Sıralaması:  298

Kontenjan 2020 :  50+0

Yerleşen 2020 : 50

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Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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