2024 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510939

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300510939 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 482,64836
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 30.555
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300510939
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 482,64836
Başarı Sıralaması: 30.555
Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,71422
Başarı Sıralaması: 32.743
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: 11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 427,27480
Başarı Sıralaması : 23.782
Kontenjan 2021 : 11+0
Yerleşen 2021 : 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,84532
Başarı Sıralaması: 21.8
Kontenjan 2020 : 11+0
Yerleşen 2020 : 11
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.