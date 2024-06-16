2024 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300550965 Burslu

300550965 | Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300550965 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 300550965 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 233,72188

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.907.717

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550965

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Teknolojisi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 233,72188

Başarı Sıralaması: 1.907.717

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,71229

Başarı Sıralaması:  2.391.253

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1563574

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-1

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