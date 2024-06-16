2024 Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300550638 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 300550638 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 225,14049
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.072.301
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300550638
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 225,14049
Başarı Sıralaması: 2.072.301
Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198,60402
Başarı Sıralaması: 2.667.057
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1534463
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-5