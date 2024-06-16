2024 Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300590343 %50 İndirimli

300590343 | Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300590343 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300590343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-26 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 219,42577

Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.186.179

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590343

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 219,42577

Başarı Sıralaması: 2.186.179

Kontenjan 2022 – 2023 : 26+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-26

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,33571

Başarı Sıralaması:  2.544.557

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022:  Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1611586

Kontenjan 2021:  20+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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