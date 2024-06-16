2024 Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300590342 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300590342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-14 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 286,20662

Yakın Doğu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.058.645

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590342

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 286,20662

Başarı Sıralaması: 1.058.645

Kontenjan 2022 – 2023 : 14+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,89348

Başarı Sıralaması: 1.184.846

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.3777

Başarı Sıralaması: 1104402

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Doldu-20