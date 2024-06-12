2024 Yakın Doğu Üniversitesi İç MimarlıkBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300513112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 300513112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 245,84461
Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18
Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 647.114
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300513112
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,84461
Başarı Sıralaması: 647.114
Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,72482
Başarı Sıralaması: 749.353
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 15+0
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 5
Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.