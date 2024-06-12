2024 Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300590426

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300590426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 93+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 283,18578

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 399.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590426

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,18578

Başarı Sıralaması: 399.424

Kontenjan 2023 – 2024 : 93+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,91803

Başarı Sıralaması: 412.744

Kontenjan 2022: 85+0

Yerleşen 2022: 85

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,03046

Başarı Sıralaması : 359.493

Kontenjan 2021 : 83+0

Yerleşen 2021 : 83

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,26815

Başarı Sıralaması: 401

Kontenjan 2020 : 84+0

Yerleşen 2020 : 84

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.