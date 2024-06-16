2024 Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 300590403 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300590403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 161,89123
Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.892.476
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300590403
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 161,89123
Başarı Sıralaması: 2.892.476
Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0