2024 Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 300551124 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300551124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 259,19999

Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.460.465

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300551124

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 259,19999

Başarı Sıralaması: 1.460.465

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,21221

Başarı Sıralaması: 1.742.507

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1093072

Kontenjan 2021: 12+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-4