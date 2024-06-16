2024 Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 300551187 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 300551187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 220,50610
Yakın Doğu Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.164.501
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300551187
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 220,50610
Başarı Sıralaması: 2.164.501
Kontenjan 2022 – 2023 : 16+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 16+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623814
Kontenjan 2021: 16+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-8