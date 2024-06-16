2024 Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300550798 Burslu

300550798 | Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300550798 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300550798 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 258,71890

Yakın Doğu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.468.260

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550798

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 258,71890

Başarı Sıralaması: 1.468.260

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,48321

Başarı Sıralaması:  1.736.878

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.24669

Başarı Sıralaması:  1079500

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Doldu-5

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