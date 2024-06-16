2024 Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 300551063 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 300551063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 253,14939
Yakın Doğu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.560.849
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300551063
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 253,14939
Başarı Sıralaması: 1.560.849
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,22935
Başarı Sıralaması: 1.721.343
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205.11709
Başarı Sıralaması: 1374792
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3