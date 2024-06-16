2024 Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300550929 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 300550929 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-14 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 281,81168

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.118.828

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550929

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 281,81168

Başarı Sıralaması: 1.118.828

Kontenjan 2022 – 2023 : 14+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,31615

Başarı Sıralaması: 1.285.731

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.92716

Başarı Sıralaması: 1231389

Kontenjan 2021: 18+0

Yerleşen 2021: Doldu-18