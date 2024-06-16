2024 Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300590420 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300590420 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-17 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 178,36546

Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.854.471

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590420

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 178,36546

Başarı Sıralaması: 2.854.471

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 21+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0