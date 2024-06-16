2024 Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300550771 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300550771 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-19 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 304,03513
Yakın Doğu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 835.366
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300550771
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 304,03513
Başarı Sıralaması: 835.366
Kontenjan 2022 – 2023 : 19+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-19
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,03050
Başarı Sıralaması: 914.544
Kontenjan 2022: 23+0
Yerleşen 2022: Doldu-23
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249.47417
Başarı Sıralaması: 800005
Kontenjan 2021: 35+0
Yerleşen 2021: Doldu-35