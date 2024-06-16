2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300550408 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300550408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Doldu-26 kişi yerleşmiştir.

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Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 208,79062

Yakın Doğu Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.402.690

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300550408

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 208,79062

Başarı Sıralaması: 2.402.690

Kontenjan 2022 – 2023 : 26+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,30060

Başarı Sıralaması: 2.759.703

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619624

Kontenjan 2021: 9+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-3