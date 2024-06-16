2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300590344 Burslu

300590344 | Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300590344 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 300590344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 257,28724

Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.491.759

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590344

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 257,28724

Başarı Sıralaması: 1.491.759

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,34641

Başarı Sıralaması:  2.449.248

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022:  Doldu-15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1604042

Kontenjan 2021:  15+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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