2024 Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300550753 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 300550753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-14 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 277,97579
Yakın Doğu Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.173.470
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300550753
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 277,97579
Başarı Sıralaması: 1.173.470
Kontenjan 2022 – 2023 : 14+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-14
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,92341
Başarı Sıralaması: 1.532.467
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Doldu-20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210.99612
Başarı Sıralaması: 1286598
Kontenjan 2021: 24+0
Yerleşen 2021: Doldu-24