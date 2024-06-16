2024 Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300550568 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300550568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 266,59278
Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.343.224
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300550568
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 266,59278
Başarı Sıralaması: 1.343.224
Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,84232
Başarı Sıralaması: 1.688.513
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Doldu-20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203.70895
Başarı Sıralaması: 1396377
Kontenjan 2021: 19+0
Yerleşen 2021: Doldu-19