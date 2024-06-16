2024 Yakın Doğu Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300590411 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 300590411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Dolmadı-16 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 179,93008

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.845.017

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590411

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 179,93008

Başarı Sıralaması: 2.845.017

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189.03754

Başarı Sıralaması: 1589378

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3