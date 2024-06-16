2024 Yakın Doğu Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300590418 %50 İndirimli

300590418 | Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Yakın Doğu Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300590418 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 300590418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 221,26781

Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.149.200

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590418

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 221,26781

Başarı Sıralaması: 2.149.200

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022:  Dolmadı-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206850724 Ücretli
2024 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206850724 Ücretli
2024 Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101490375 Ücretsiz
2024 Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101490375 Ücretsiz
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 210400549 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 210400549 İÖ-Ücretli
2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107950078 Ücretsiz
2024 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107950078 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları