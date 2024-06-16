2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110250505 Ücretsiz

110250505 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110250505 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 110250505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Turist Rehberliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği   Bölümü   Van Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 282,66848

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.106.993

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110250505

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,66848

Başarı Sıralaması: 1.106.993

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,55345

Başarı Sıralaması:  1.160.322

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.14358

Başarı Sıralaması:  1228411

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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