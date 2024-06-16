2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 110290211 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 110290211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Erciş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 229,32707
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.991.148
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110290211
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 229,32707
Başarı Sıralaması: 1.991.148
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,10178
Başarı Sıralaması: 2.035.802
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1586449
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-4