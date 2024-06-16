2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 110290211 Ücretsiz

110290211 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 110290211 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 110290211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Pazarlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Pazarlama   Bölümü   Erciş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 229,32707

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.991.148

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110290211

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,32707

Başarı Sıralaması: 1.991.148

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,10178

Başarı Sıralaması:  2.035.802

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1586449

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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