2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 110250895 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 110250895 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Van Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 276,40443
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.195.973
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110250895
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 276,40443
Başarı Sıralaması: 1.195.973
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,70080
Başarı Sıralaması: 1.172.812
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237.81755
Başarı Sıralaması: 936905
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41