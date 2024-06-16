2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 110250895 Ücretsiz

110250895 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 110250895 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 110250895 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Van Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 276,40443

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.195.973

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110250895

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,40443

Başarı Sıralaması: 1.195.973

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,70080

Başarı Sıralaması:  1.172.812

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.81755

Başarı Sıralaması:  936905

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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