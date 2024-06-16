2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110251372 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 110251372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 297,96047
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 907.216
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110251372
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 297,96047
Başarı Sıralaması: 907.216
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,97719
Başarı Sıralaması: 891.138
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244.76872
Başarı Sıralaması: 855939
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36