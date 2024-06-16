2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 110290220 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 110290220 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Muradiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 270,78029

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.279.062

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110290220

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,78029

Başarı Sıralaması: 1.279.062

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,36359

Başarı Sıralaması: 1.300.978

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---