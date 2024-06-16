2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 110251336 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 110251336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 320,77407

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 658.626

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251336

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 320,77407

Başarı Sıralaması: 658.626

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,49989

Başarı Sıralaması: 637.235

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.42454

Başarı Sıralaması: 585996

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62