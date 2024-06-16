2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 110251309 Ücretsiz

110251309 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 110251309 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 110251309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Özalp Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 234,52227

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.892.612

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251309

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,52227

Başarı Sıralaması: 1.892.612

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,95184

Başarı Sıralaması:  1.921.939

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1398797

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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