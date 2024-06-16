2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110251363 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 110251363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Erciş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 285,01534

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.074.726

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251363

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,01534

Başarı Sıralaması: 1.074.726

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,88218

Başarı Sıralaması: 991.08

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.96031

Başarı Sıralaması: 935235

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57