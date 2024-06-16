2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 110251081 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 110251081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Gevaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 228,10823

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.014.668

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251081

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,10823

Başarı Sıralaması: 2.014.668

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,23428

Başarı Sıralaması: 1.985.041

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1606565

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-9