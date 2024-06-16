2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110290241 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 110290241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 343,89321
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 466.589
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110290241
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 343,89321
Başarı Sıralaması: 466.589
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,00416
Başarı Sıralaması: 504.392
Kontenjan 2022: 24+1
Yerleşen 2022: Doldu-25
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---