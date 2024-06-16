2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110290241 Ücretsiz

110290241 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110290241 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 110290241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 343,89321

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 466.589

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110290241

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 343,89321

Başarı Sıralaması: 466.589

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,00416

Başarı Sıralaması:  504.392

Kontenjan 2022:  24+1

Yerleşen 2022:  Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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