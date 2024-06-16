2024 Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 206552520 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 206552520 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 215,12251
Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.273.604
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206552520
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 215,12251
Başarı Sıralaması: 2.273.604
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199,56702
Başarı Sıralaması: 2.647.800
Kontenjan 2022: 17+0
Yerleşen 2022: Doldu-17
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1539696
Kontenjan 2021: 15+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-2