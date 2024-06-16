2024 Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206550833 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 206550833 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 324,08397

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 627.588

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206550833

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 324,08397

Başarı Sıralaması: 627.588

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,00223

Başarı Sıralaması: 800.592

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258.53154

Başarı Sıralaması: 695741

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6