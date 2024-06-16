2024 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206552371 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 206552371 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 298,64452

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 898.745

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552371

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 298,64452

Başarı Sıralaması: 898.745

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,90601

Başarı Sıralaması: 542.144

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.66461

Başarı Sıralaması: 565514

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5