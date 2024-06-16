2024 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 206552371 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 206552371 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 298,64452
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 898.745
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206552371
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 298,64452
Başarı Sıralaması: 898.745
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,90601
Başarı Sıralaması: 542.144
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271.66461
Başarı Sıralaması: 565514
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5