2024 Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206551779 Burslu

206551779 | Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 206551779 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 206551779 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Radyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi   Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 310,01089

Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 768.584

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206551779

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 310,01089

Başarı Sıralaması: 768.584

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,88122

Başarı Sıralaması:  718.433

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.05761

Başarı Sıralaması:  628051

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

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