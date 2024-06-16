2024 Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 206552159 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü tercih kod numarası 206552159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Otopsi Yardımcılığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otopsi Yardımcılığı Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Otopsi Yardımcılığı Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanı: 333,84540

Üsküdar Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 543.428

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552159

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Otopsi Yardımcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 333,84540

Başarı Sıralaması: 543.428

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,80405

Başarı Sıralaması: 513.148

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289.10938

Başarı Sıralaması: 427668

Kontenjan 2021: 12+0

Yerleşen 2021: Doldu-12