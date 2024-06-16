2024 Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 206550675 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 206550675 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 330,80451
Üsküdar Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 568.652
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206550675
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 330,80451
Başarı Sıralaması: 568.652
Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,75734
Başarı Sıralaması: 771.264
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271.95573
Başarı Sıralaması: 562908
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8