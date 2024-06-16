2024 Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206552344 Burslu

206552344 | Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 206552344 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 206552344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 316,99188

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 695.637

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552344

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 316,99188

Başarı Sıralaması: 695.637

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,88518

Başarı Sıralaması:  651.953

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.14607

Başarı Sıralaması:  552330

Kontenjan 2021:  4+0

Yerleşen 2021:  Doldu-4

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